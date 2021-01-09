В районе Норильска сохраняется угроза схода лавин

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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Спецтехника на месте поисково-спасательных работ после схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Спецтехника на месте поисково-спасательных работ после схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года

В районе Норильска сохраняется угроза схода лавин

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В районе Норильска сохраняется угроза схода лавин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
мэрию Норильска.

Там отметили, что спасатели просят жителей ограничить передвижение в районах горы Отдельная, где ранее сошла лавина, а также ущелья реки Талнах.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. Погибли три человека, в том числе ребенок. По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело.

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