В Индонезии обнаружены черные ящики потерпевшего крушение самолета

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Общество. Новости

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Часть самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Индонезии, 10 января 2021 года Часть самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Индонезии, 10 января 2021 года
Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года
Моряки во время поисковой операции в Яванском море, 9 января 2021 года Моряки во время поисковой операции в Яванском море, 9 января 2021 года
Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года Сотрудники индонезийского ВМФ и спасатели с обломками самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года
Спасатели с тканью для обломков, найденных на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года Спасатели с тканью для обломков, найденных на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года
Предположительно бортовой трап самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение около Джакарты, 9 января 2021 года Предположительно бортовой трап самолета авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение около Джакарты, 9 января 2021 года
Моряки во время поисковой операции в Яванском море, 10 января 2021 года Моряки во время поисковой операции в Яванском море, 10 января 2021 года
Обломки потерпевшего крушение пассажирского лайнера авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года Обломки потерпевшего крушение пассажирского лайнера авиакомпании Sriwijaya Air в порту Танджунг-Приок в Джакарте, 10 января 2021 года
Местные рыбаки и спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года Местные рыбаки и спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года
Обломки, найденные на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года Обломки, найденные на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года
Обломки, найденные на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года Обломки, найденные на месте крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air около Джакарты, 9 января 2021 года
Кризисный центр в аэропорту Джакарты после крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air, 9 января 2021 года Кризисный центр в аэропорту Джакарты после крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air, 9 января 2021 года

В Индонезии обнаружены черные ящики потерпевшего крушение самолета

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Обнаружены черные ящики потерпевшего крушение индонезийского самолета Sriwijaya Air, передает Reuters.

Глава Национального комитета безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно сообщил, что местоположение двух черных ящиков было идентифицировано.

Ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей. Позднее власти заявили об обнаружении обломков самолета.

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