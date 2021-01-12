Дежурный диспетчер задержан после гибели людей при сходе лавины в Норильске

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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Спецтехника на месте поисково-спасательных работ после схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Спецтехника на месте поисково-спасательных работ после схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года

Дежурный диспетчер задержан после гибели людей при сходе лавины в Норильске

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Сотрудник единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска задержан после гибели людей при сходе лавины, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, диспетчер не включил сведения о лавиноопасности, полученные от МЧС, в оперативную сводку городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В результате его халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены, превентивные мероприятия <...> не приняты», – указано в сообщении ведомства.

В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. Погибли три человека, в том числе ребенок. По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело.

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