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Общество. Новости

Производство «Спутника V» начали в Бразилии

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Производство российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» начали в Бразилии. Об этом сообщается на официальной странице вакцины в Twitter.

«União Quimica начала производство вакцины «Спутник V» в Бразилии в январе 2021 года», – указано в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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