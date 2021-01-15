Создание лагерей для протестующих обсудили в Белоруссии

В Белоруссии обсуждалось создание специальных лагерей для протестующих. Это следует из записи разговора, которую опубликовало на YouTube объединение BYPOL, помогающее белорусским силовикам, уволившимся на фоне протестов.

На записи человек с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, рассказывает о создании лагеря «для особо острокопытных», куда будут отправлять особо активных протестующих, которые не один раз попадали в специализированную базу данных участников акций протеста.

Из записи разговора следует, что вопрос создания таких лагерей обсуждался на совещании с президентом республики Александром Лукашенко.

«Сказано разработать, сделать лагерь. ... не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру», — говорят на записи.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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