Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Врач предложил включить пункт о вакцинации в трудовой договор

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил обязать сотрудников некоторых сфер вакцинироваться от коронавируса, включив соответствующий пункт в трудовой договор. Об этом пишет «Говорит Москва».

Врач отметил, что преподаватель вуза может быть шесть групп студентов, в каждой из которой по 30 человек.

«Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно», — сказал Жемчугов.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Коронавирус впервые нашли в мороженом в Китае

РФ возобновит авиасообщение с 4 странами в конце января

В Аргентину доставлена вторая партия «Спутника V»

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.