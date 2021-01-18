Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Домбае остановлены до утра

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Общество. Новости

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На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Домбае остановлены до утра

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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае приостановлены до утра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника республиканского главка МЧС РФ Александра Голоколенко.

«В связи с наступлением темного времени суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены», — сказал он.

Глава регионального ведомства уточнил, что работы продолжатся с наступлением светлого времени суток.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Еще один человек погиб.

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