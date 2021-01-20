Матвиенко объяснила, почему не прививалась от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему она не проходила вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам спикера, она планировала привиться от COVID-19. Однако вакцинацию пришлось отложить, поскольку у нее были обнаружены антитела к коронавирусу.

«Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю», — подчеркнула Матвиенко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».