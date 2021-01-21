РФПИ: ряд стран Евросоюза интересуется вакциной «Спутник V»

Ряд стран Евросоюза, в том числе ФРГ, интересуется российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время с Германией ведутся переговоры относительно производства российского препарата на территории этой страны.

«Есть большой интерес со стороны отдельных стран Евросоюза, но, конечно, мы будем следовать всем процедурам EMA (Европейское агентство лекарственных средств - ред.)», — сказал Дмитриев.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что ОАЭ и Венгрия одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».