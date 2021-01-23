Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Петербургская прокуратура проводит проверки нарушений на незаконных акциях

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверки по фактам нарушений при проведении несанкционированных акций, сообщается на сайте ведомства.

Будут проверены в том числе факты нарушений со стороны сотрудников городских правоохранительных органов, в частности факт применения физической силы в отношении женщины, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видеозаписи, на которой запечатлено избиение женщины силовиком.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.