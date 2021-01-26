Попова: иммунитет у переболевших коронавирусом защищает от «британского» штамма

Иммунитет у людей, переболевших коронавирусом, защищает и от «британского» штамма инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, ведомство продолжает исследовать вирус, который ранее выделили в научном центре «Вектор».

«Иммунитет, который сформировался после перенесенной болезни у людей... остается и очень эффективен и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации», — рассказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.

Ранее сообщалось, что ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавирусной инфекции, выделенный от заболевшего в декабре прошлого года.