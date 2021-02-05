В Еврокомиссии допустили закупку вакцины «Спутник V»

«Портфеля» вакцин от коронавируса хватит для населения в ЕС, но Брюссель допускает закупку «Спутника V». Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Есть форумы для обсуждения с целью оценить масштаб имеющегося сейчас (у Еврокомиссии) портфеля вакцин и возможную необходимость расширить его на того или иного производителя», — сказал Мамер.

По его словам, нынешний портфель покрывает чрезвычайно большое количество доз вакцины, которое позволит вакцинировать всё европейское население.

«Но в принципе дверь никогда не закрыта. Однако существуют форумы, где это можно обсуждать», — сказал пресс-секретарь.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что российская вакцина «Спутник V» пройдет сертификацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам.