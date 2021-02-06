В Москве в субботу ожидается до -13°С

В Москве в субботу, 6 февраля, синоптики прогнозируют до -13°С. В небе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -13...-11°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -18...-16°С. Ветер подует северо-западный, 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 743 мм рт. ст., а ночью — 744 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.