Эксперт дал прогноз о судьбе американцев, которые приняли участие в протестах

Политолог, кандидат философских наук Борис Межуев предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что может ожидать американцев, которые были задержаны во время акций протестов против выборов президента США Джо Байдена.

«Процесс пошел, что называется в США. Там, по-моему, около 400 уголовных дел и около 182 арестованных. Явно уже есть комиссия, явно сам [экс-президент США Дональд] Трамп находится под ударом. Я так и думал, что прямая попытка импичмента не сработает. Но будет это долгое разбирательство», — подчеркнул он.

По словам Межуева, американцы очень въедливые. «Они действительно, если начинают юридически в чем-то копаться, то это, как правило, к чему-то приводит. Кроме этой попытки президентской амнистии, которая распространялась на близких соратников Трампа, никаких других шансов спастись от этих щупалец Фемиды, в общем-то, нет. Это будет, я думаю, реальный процесс», — предположил он.

«В американской прессе идет вал материалов о необходимости ударить по организациям, как например, белые супрематисты и т.д. Я думаю, что речь [во время разбирательств] пойдет не только о тех людях, которые непосредственно штурмовали Капитолий, но и о большом числе сочувствующих и поддерживающих [их] людей», — отметил политолог, полагая, что «там реально начнется какая-то серьезная деятельность по их вылавливанию».

«Явно, что будут уголовные дела для тех, кто прорвался туда, но в том числе будет и деятельность по блокировке или запрете на работу тех людей, которые имели отношение к тем организациям. В общем, это будет такая тяжелая эпоха», — заметил он.

По словам Межуева, те, кто был пойман на участии в протестах, наверняка получат реальные сроки. «Американская машина [правосудия] она очень жесткая. Она намного жестче, чем российская. Там нет ограничений по срокам, в отличие от России, где такие ограничения есть. В Америке сроки не ограничены ничем. Это все будет очень жестко, я думаю», — заключил эксперт.