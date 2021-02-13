Человек погиб при обрушении ангара из-за снега в Новой Москве

Один человек погиб в результате обрушения ангара в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Третий человек, попавший под обрушение, погиб», – рассказал источник.

По его словам, тело погибшего на данный момент из-под завалов не извлечено.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве из-за снега просела крыша ангара на площади в 200 кв. м, внутри находились люди. Спасатели достали из-под завалов двух человек, их передали врачам.

Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По данным городского метеобюро, с начала снегопада в столице выпало 65% месячной нормы осадков.