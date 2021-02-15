Следователи в Бурятии возбудили дело после того, как учитель дернул ухо ребенка

Следственный комитет в Бурятии возбудил уголовное дело в отношении учителя из-за причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности ребенку. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что 8 февраля в селе Петропавловка к медикам обратился 10-летний мальчик, он пожаловался на боли в ухе. Он признался, что в школе во время урока его схватила и дернула за ухо педагог из-за того, что тот не расслышал задание и не смог вовремя его выполнить.

По данным ведомства, незадолго до инцидента ребенок перенес несколько хирургических операций. Предполагается, что действия учителя могли усугубить здоровье мальчика, он может потерять слух.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело о домогательствах учителя к школьнице.