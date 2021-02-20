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Общество. Новости

Площадь обрушения на фабрике в Норильске составила порядка 1 тыс. кв. метров

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Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный ГУ МЧС.

«По уточненной информации, произошли обрушения на общей площади порядка 1000 кв м. Работы на месте проводятся в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 195 человек и 57 единиц техники.

Ранее на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение, в результате пострадали три человека. Сообщалось, что под завалами могут оставаться два человека.

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