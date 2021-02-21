Четверо человек задержаны по делу о гибели рабочих фабрики в Норильске

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Общество. Новости

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Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года
На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
6467110 20.02.2021 Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество. СК РФ 6467110 20.02.2021 Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество. СК РФ
На месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года На месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года
Эвакуация пострадавшего при обрушении в цеху на Норильской обогатительной фабрике Эвакуация пострадавшего при обрушении в цеху на Норильской обогатительной фабрике
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
Автомобили и спецтехника на территории Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение галереи дробильного цеха, 20 февраля 2021 года Автомобили и спецтехника на территории Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение галереи дробильного цеха, 20 февраля 2021 года
На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года

Четверо человек задержаны по делу о гибели рабочих фабрики в Норильске

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Четверо сотрудников руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны по делу о гибели рабочих в результате обрушения цеха, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

В рамках расследования были задержаны глава отдела по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха фабрики, а также сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», ответственный за допуск к работам.

По версии следствия, дефекты, которые могли привести к обрушению, были выявлены еще в 2018 году. При этом строительно-ремонтных работы не были начаты своевременно из-за бездействия подозреваемых.

Ремонт начался лишь в феврале 2021 года, при этом работы велись без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации, отмечает СК.

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. В результате произошедшего погибли трое человек, еще пятеро были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Власти Норильска объявили 22 февраля днем траура из-за ЧП на фабрике.

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