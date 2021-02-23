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Общество. Новости

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Германия побила температурный рекорд 1880 года

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Немецкие метеорологи зафиксировали рекордный температурный скачок в течение недели — в Геттингене потеплело на 42°C. Об этом сообщила Немецкая метеорологическая служба.

Такой скачок произошел из-за двух аномалий: в середине февраля было очень холодно, а в последние дни резко потеплело. 14 февраля было -23,8°C, 21 февраля — +18,1°C. Это самый большой скачок температуры с мая 1880 года.

Также в Гамбурге был установлен температурный рекорд по холоду: термометры показали -21°C. Температура опустилась ниже -20°C впервые за историю метеонаблюдений.

Ранее стало известно, что жертвами снегопадов в Германии и Австрии стали не менее девяти человек.

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