Российские туристы не смогут посетить Кипр с 1 марта

Российские туристы не смогут посетить Республику Кипр с 1 марта, несмотря на открытие авиасообщения, так как РФ попала в список стран с плохой эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

В список также попали Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда.

Отмечается, что Россия официально занесена кипрским минздравом в «серую» группу стран, откуда на Кипр допускаются только отдельные категории граждан.

Речь идет о гражданах Кипра и членах их семей, которые имеют иностранное гражданство; гражданах стран Евросоюза, гражданах стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии; лицам, обладающим легальным правом проживания на Кипре и т. д.

Ранее сообщалось, что туристы из России смогут поехать на Кипр не раньше апреля.