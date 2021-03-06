Врач рассказала о серьезных последствиях онемения конечностей

Врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что онемение рук или ног может привести к серьезным последствиям или свидетельствовать о уже существующих болезнях.

При частом онемении конечностей Ескова советует обратиться к специалисту, так как это может быть симптомом одного из серьезных заболеваний.

«Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия — когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности», — рассказала врач «Пятому каналу».

Еще одной причиной онемения являются болезни артериальных сосудов нижних и верхних конечностей, например облитерирующий эндартериит и болезнь Рейно.

Кроме того, подобные ощущения, сопровождающиеся болями в спине, могут возникать из-за заболеваний позвоночника: остеохондроза, межпозвоночной грыжи, сужения спинномозгового канала или опухоли. Еще одной причиной онемения может оказаться давление или гипертонические кризы.

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