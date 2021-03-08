Один взрослый и двое детей погибли при пожаре в Омской области

Женщина и двое маленьких детей стали жертвами пожара в частном доме в селе Большие Уки в Омской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что пожар в доме произошел поздно вечером 7 марта.

Согласно предварительной информации СК, первым огонь заметил 23-летний глава семейства, который смог вынести из горящего здания 5-месячного сына, спасти остальных членов семьи он не смог.

В результате происшествия погибли 25-летняя супруга мужчины и двое детей — 5-летняя девочка и 3-летний мальчик.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в ходе пожара на северо-востоке Москвы один человек пострадал.