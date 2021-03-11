Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Евросоюз продлил запрет на экспорт вакцин от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Европейский союз продлил до конца июня текущего года действие механизма, запрещающего экспорт вакцины от COVID-19 со своей территории без получения специального разрешения от других государств — членов ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).

Отмечается, что соответствующее решение следует за постоянными задержками в некоторых поставках вакцин в Евросоюз.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность из-за запрета ЕС вывозить вакцины за пределы союза. Запрет ЕС начал действовать 29 января.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.