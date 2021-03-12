Жительница Хорватии умерла после прививки AstraZeneca

Первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения вакцины от COVID-19 AstraZeneca, выявлен в Хорватии. Об этом сообщает HRT.

По информации агентства лекарственных средств и медицинских товаров, 12 марта поступило сообщение о смерти 91-летней пациентки из-за легочной эмболии. Гражданка Хорватии ранее была привита вакциной AstraZeneca.

В настоящее время невозможно установить причинно-следственную связь между введением вакцины и смертельным исходом, поэтому была запрошена дополнительная документация для ее выявления.

Ранее ряд стран Евросоюза принял решение о временной приостановке применения вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca.