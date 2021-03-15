В Нидерландах выявили 10 случаев побочных эффектов от вакцины AstraZeneca

В Нидерландах зарегистрировали 10 случаев побочных эффектов от вакцины против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает голландский исследовательский центр Lareb.

Отмечается, что среди выявленных побочных эффектов — тромбоз и эмболия.

При этом случаев уменьшения числа тромбоцитов, как это было в Дании и Норвегии, зафиксировано не было. Lareb проведет расследование по всем случаям.

15 марта Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов заявило о приостановке использования препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности.

Ранее ряд стран Евросоюза принял решение о временной приостановке применения вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Поводом послужили жалобы на серьезные побочные эффекты, а также сообщение о летальном исходе после вакцинации.