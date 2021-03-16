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Общество. Новости

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Латвия приостановила применение вакцины AstraZeneca

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Латвия на две недели прекратила применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом на своем сайте сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ) страны.

В ведомстве пояснили, что решение о приостановке было принято после сообщений из отдельных стран Евросоюза о тромбоэмболии и аналогичных случаях, которые наблюдались в разное время у вакцинированных препаратом AstraZeneca.

Там отметили, что при этом в настоящее время нет доказательств, подтверждающих то, что случаи тромбообразования вызваны именно прививкой данной вакциной. Такое решение будет действовать в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет предоставлена дополнительная информация о случаях тромбоэмболии, заявили в госагенстве.

Ранее ряд стран ЕС, включая Италию, Германию, Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

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