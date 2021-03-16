В Словакии успешно испытали вакцину «Спутник V»

В Словакии успешно прошли лабораторные испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее словацкое министерство здравоохранения дало разрешение на использование российского препарата без предварительной регистрации в Евросоюзе.

Отмечается, что испытания вакцины на мышах и морских свинках проводились в лаборатории специализированного фармацевтического завода в селе Шаришске-Михаляны в Прешовском крае на востоке Словакии.

На этом предприятии власти страны намереваются разместить лицензионное производство вакцин от коронавируса, в том числе «Спутник V».

Несколько дней назад бывший премьер Словакии объяснил доверие к «Спутнику V».