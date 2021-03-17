Финал конкурса «Учитель будущего» стартовал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участие в нем принимают 99 команд из 44 регионов России. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В торжественной церемонии открытия финала приняли участие: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Кировской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Образование» Игорь Васильев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Андрей Милехин и ректор Российского педагогического университета имени Герцена Сергей Богданов.

На финале в Санкт-Петербурге собрались команды педагогов из всех округов России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Северо-Западный и Южный федеральные округа представят по 12 команд педагогов, Северный Кавказ – 13 команд, а Центральный федеральный округ – 14 команд финалистов.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

«Из 39 тыс. участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. То есть на одно место в финале претендовали 132 человека. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург. Также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская Республика, Свердловская область и Ставропольский край. Важно, что среди команд финалистов есть не только опытные учителя – даже такие, где представлены несколько поколений педагогов, но и много молодежи», – рассказал в видеообращении генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.