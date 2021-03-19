Меркель не исключила, что Германия может закупить «Спутник V»

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках пресс-конференции не исключила, что власти ФРГ могут согласовать закупку российского препарата от коронавируса нового типа «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это может случиться, если такое решение не будет согласовано на уровне Евросоюза.

Она отметила, что пока ситуация с решением ЕС в отношении российской вакцины остается неясной.

«Что касается российской вакцины, то я с определенных пор придерживаюсь мнения, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)», — подчеркнула Меркель.

Ранее ВОЗ заявила, что пока не получила полный пакет данных от производителей «Спутника V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».