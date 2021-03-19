Италия может одобрить «Спутник V» без разрешения Евросоюза

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна может самостоятельно одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» без разрешения Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

Драги отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель рассказала ему, что ФРГ может одобрить российский препарат самостоятельно, если этого не сделает Европейское агентство лекарственных средств.

«Это нормальный прагматизм. Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому», — сказал политик.

Ранее Меркель не исключила, что власти ФРГ могут согласовать закупку российского препарата от коронавируса нового типа «Спутник V».