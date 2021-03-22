Путин заявил о производстве третьей вакцины против коронавируса в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что произведены первые партии новой российской вакцины для профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еще одна вакцина — федерального Научного центра имени Чумакова — «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены», — рассказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса.

На данный момент в России зарегистрировано три препарата для профилактики COVID-19. Это вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ имени Гамалеи, а также препарат от центра «Вектор» Роспотребнадзора »ЭпиВакКорона» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.

Ранее стало известно, что новая российская вакцина от коронавируса «КовиВак» выйдет в гражданский оборот в ближайшие дни.

На данный момент в России полностью привито от коронавируса 2 790 189 человек. Вакцину от COVID-19 «Спутник V» закупили в 55 странах мира.