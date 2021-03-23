Президент Южной Кореи привился от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин привился от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, передает ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

Как сообщается, прививку сделали южнокорейский лидер, его жена, а также девять членов правительства. Препарат им ввели в районной поликлинике в центре Сеуле, которая расположена недалеко от президентской резиденции.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин прошел вакцинацию в рамках подготовки к поездке на саммит Группы семи (G7), который пройдет в Великобритании с 11 по 13 июня.

Как сообщалось накануне, Евросоюз готов блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию.

На прошлой неделе стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили также вакцинировалась от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca.