В США мужчине предъявили обвинение за жестокое убийство 10 человек

В американском городе Боулдер, штат Колорадо, суд предъявил обвинение пунктам 21-летнему мужчине, который в понедельник, 22 марта, застрелил 10 человек в супермаркете, сообщает телеканал NBC.

Ахмад Али Аливи Алисса застрелил девять посетителей супермаркета King Soopers, а затем убил одного из приехавших полицейских. Среди жертв убийцы были люди в возрасте от 20 до 65 лет.

При задержании Алисса был ранен в ногу, его доставили в камеру предварительного заключения.

«Мы привлечем злоумышленника за его деяния по всей строгости закона», — заявил на пресс-конференции губернатор Колорадо Джаред Полис.

Об убийце известно только то, что он жил в соседнем городе Арвада. Следствие утверждает, что у Алисса нет сообщников.

В штате Колорадо часто происходят подобные преступления, например, ставший нарицательным случай в школе Колумбайн.