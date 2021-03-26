Экспорт «Спутника V» может превысить $1 млрд в 2021 году

Экспортные продажи российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» составят от сотен миллионов долларов до $1 млрд, считают производители препарата. Об этом сообщает издание «Известия».

По мнению руководителя «Р-Фарм» Алексея Репика, эксперт «Спутник V» превысит $1 млрд к концу лета текущего года.

«В апреле-мае ключевым фокусом все еще будет обеспечение собственного календаря [вакцинации], к концу весны появится возможность более активно поставлять «Спутник» на внешние рынки. К концу лета сумма экспорта преодолеет отметку в $1 млрд», – заявил глава компании.

При этом генеральный директор компании Biocad Дмитрий Морозов считает, что до конца года Россия сможет нарастить экспорт препарата до «нескольких сотен миллионов долларов».

Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что «Спутник V» может быть допущен на рынок Евросоюза в течение шести-восьми недель.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.