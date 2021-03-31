СК подтвердил обнаружение тела «мытищинского стрелка»

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий подтвердила обнаружение тела Владимира Барданова, который устроил стрельбу по силовикам в подмосковных Вешках, в его коттедже после пожара, передает ТАСС.

«В ходе спецоперации в домовладении произошел пожар. После ликвидации возгорания сотрудниками пожарной части № 17 при разборе завалов на 3-м этаже дома были обнаружены человеческие останки», — сообщила Врадий.

По ее словам, будет назначена генетическая, пожарно-техническая, взрыво-техническая и баллистическая экспертизы.

Сейчас место происшествия оцеплено. После осмотра помещений взрывотехником к осмотру приступят криминалисты и следователи.

Ранее сообщалось, что Барданову будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.