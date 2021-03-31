СК подтвердил обнаружение тела «мытищинского стрелка»

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Общество. Новости

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Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Окна дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года Сотрудники полиции на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов, 30 марта 2021 года
Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года
Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года Сотрудники правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, где мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года
Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года Стрельба в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo; в Мытищах, 30 марта 2021 года
Сотрудник правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, 30 марта 2021 года Сотрудник правоохранительных органов в коттеджном поселке &laquo;Новые Вешки&raquo;, 30 марта 2021 года

СК подтвердил обнаружение тела «мытищинского стрелка»

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Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий подтвердила обнаружение тела Владимира Барданова, который устроил стрельбу по силовикам в подмосковных Вешках, в его коттедже после пожара, передает ТАСС.

«В ходе спецоперации в домовладении произошел пожар. После ликвидации возгорания сотрудниками пожарной части № 17 при разборе завалов на 3-м этаже дома были обнаружены человеческие останки», — сообщила Врадий.

По ее словам, будет назначена генетическая, пожарно-техническая, взрыво-техническая и баллистическая экспертизы.

Сейчас место происшествия оцеплено. После осмотра помещений взрывотехником к осмотру приступят криминалисты и следователи.

Ранее сообщалось, что Барданову будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.

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