Задержанный на 48 часов Эдвард Бил сотрудничает со следствием

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Общество. Новости

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Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
6503867 01.04.2021 Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Алексей Филиппов / РИА Новости 6503867 01.04.2021 Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Алексей Филиппов / РИА Новости
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Работа криминалиста на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Работа криминалиста на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года

Задержанный на 48 часов Эдвард Бил сотрудничает со следствием

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Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин заявил, что его клиент задержан на 48 часов в рамках возбужденного уголовного дела о массовом ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Юрист подчеркнул, что Бил готов оказать помощь потерпевшим в аварии на Смоленской площади.

«Он (Эдвард Бил. — «Газеты.Ru») действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд», — сказал Жорин.

По его словам, следствие проводит комплекс мероприятий, по результатам которых будут установлены виновные.

Адвокат Била также уточнил, что его клиента отвезли в ИВС на Петровке.

Кроме того, Жорин отметил, что Бил сотрудничает со следствием и «подробно рассказывает о случившейся трагедии».

Ранее стало известно, что в отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения).

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявил, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время.

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