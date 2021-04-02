Задержанный на 48 часов Эдвард Бил сотрудничает со следствием

Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин заявил, что его клиент задержан на 48 часов в рамках возбужденного уголовного дела о массовом ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Юрист подчеркнул, что Бил готов оказать помощь потерпевшим в аварии на Смоленской площади.

«Он (Эдвард Бил. — «Газеты.Ru») действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд», — сказал Жорин.

По его словам, следствие проводит комплекс мероприятий, по результатам которых будут установлены виновные.

Адвокат Била также уточнил, что его клиента отвезли в ИВС на Петровке.

Кроме того, Жорин отметил, что Бил сотрудничает со следствием и «подробно рассказывает о случившейся трагедии».

Ранее стало известно, что в отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения).

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявил, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время.