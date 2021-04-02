Адвокат опроверг данные о признании Эдвардом Билом вины в ДТП в центре Москвы

Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин опроверг информацию о признании его клиентом вины в массовом ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Юрист отметил, что блогер рассказал о всех обстоятельствах произошедшей на выезде к Смоленской площади аварии. По его словам, нельзя говорить о том, что Бил «признал вину».

«Виновен или нет — для этого надо провести ряд экспертиз, снять данные с камеры. Сейчас он в статусе подозреваемого», — сказал Жорин.

При этом второй адвокат блогера Геннадий Удунян добавил, что Бил не отрицает тот факт, что он был за рулем автомобиля. Однако, как уточнил юрист, блогер утверждает, что пытался уйти от столкновения.

Жо этого Жорин также рассказал, что Бил сотрудничает со следствием.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявлял, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время. В отношении Била было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови.