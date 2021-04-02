В Швеции пенсионеров призвали вакцинироваться «Гарольдом, скрывающим боль»

Управление здравоохранения Стокгольма на своем сайте опубликовало сообщение, в котором призвало пенсионеров вакцинироваться от коронавируса. При этом сообщение случайно было проиллюстрировано фотографией популярного мема «Гарольд, скрывающий боль», передает Reuters.

Отмечается, что изображение уже убрали, однако оно провисело на сайте несколько часов.

В пресс-службе стокгольмской администрации заявили, что не знали, что данный снимок — мем. «И, конечно же, сразу все исправили — теперь на его месте стоит другое фото», — сказала представительница стокгольмской администрации Ханна Феллениус.

Она отметила, что этот случай не подорвал доверие граждан к вакцинации.

Мем с «Гарольдом, скрывающим боль» появился в 2011 году. Популярным он стал из-за пользователей Reddit. Они обратили внимание на выражение лица венгерского пожилого мужчины Арато Андраша. Став популярным из-за мема, впоследствии Андраш начал давать интервью, снимался в клипах и рекламных роликах. В 2018 году он посещал Россию во время чемпионата мира по футболу.