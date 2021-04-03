Защита пострадавшей в ДТП с блогером Билом пожалуется на действия следствия

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Общество. Новости

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Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
6503867 01.04.2021 Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Алексей Филиппов / РИА Новости 6503867 01.04.2021 Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Алексей Филиппов / РИА Новости
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Работа криминалиста на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Работа криминалиста на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года На месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Последствия аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года
Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года Сотрудники службы эвакуации на месте аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, 1 апреля 2021 года

Защита пострадавшей в ДТП с блогером Билом пожалуется на действия следствия

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Представители защиты женщины, пострадавшей в аварии с участием блогера Эдварда Била, недовольны действиями следствия по делу о ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Князева.

«У нас имеются серьезные вопросы к следствию. Я не понимаю, почему по делу официально никто не признан потерпевшим, несмотря на то что в аварии участвовало пять машин», — рассказал юрист.

По словам Князева, сторона защиты пострадавшей намерена обратиться в прокуратуру.

1 апреля пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел на внешней стороне кольца, машины столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявлял, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время. В отношении Била было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови.

Ранее Тверской суд Москвы назначил меру пресечения блогеру Эдварду Билу по делу об аварии. Согласно постановлению, Билу запрещено покидать жилище, пользоваться интернетом и садиться за руль.

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