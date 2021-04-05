NYT: итальянцы пытаются привиться «Спутником V» в Сан-Марино

Сотни итальянцев пытаются привиться российской вакциной «Спутник V» в независимом государстве Сан-Марино, находящемся внутри территории Италии, сообщает New York Times.

«Чиновники рассказывают, что сотни итальянцев пытаются сделать прививки в Сан-Марино, записываясь на прием. Некоторые даже приезжают, тщетно пытаясь получить укол», – указано в материале.

Сан-Марино, население которой составляет всего 33 тысячи человек, стала страной с одними из самых высоких показателей смертности от коронавируса в мире. При этом изначально власти государства рассчитывали на соглашение по вакцинам с Италией, однако оно не было реализовано, после чего государство обратилось к России.

«Единственная вакцина, имеющаяся в данный момент на рынке, это «Спутник», – рассказал министр здравоохранения страны Роберто Чаватта.

Как отмечает издание, на данный момент в Сан-Марино хотя бы одну дозу вакцины получили 26% населения, что более чем в два раза превышает в средний показатель в Европейском союзе.

«Спутник V» был одобрен властями Сан-Марино в феврале текущего года, через несколько дней в страну прибыла первая партия вакцины.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.