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Общество. Новости

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В Кремле прокомментировали проверку ЕМА вакцины «Спутник V»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на следующей неделе проведет проверку соответствия клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.

«Мы не знаем, является ли это обычной практикой европейского агентства или не является. Лучше спросить у РФПИ. Не могу дать этому оценку, не знаю применялись ли аналогичные процедуры в отношении других вакцин. Это одна из самых популярных вакцин в мире, которая пользуется огромным спросом», — заявил Песков.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что клинические испытания «Спутника V» соответствуют международным стандартам.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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