Reuters: Германия начнет переговоры с Россией по «Спутнику V»

Власти Германии хотят начать предварительные переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», при этом окончательное решение будет принято только после одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным источника, Европейская комиссия уведомила страны-члены Евросоюза, что не не планирует начинать переговоры с Россией по предварительному контракту на «Спутник V», как это было с другими поставщиками вакцин. При этом в Германии выразили намерение начать предварительные переговоры в двустороннем формате.

Ранее главы России, Германии и Франции отметили во время видеоконференции, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА).

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.