Словакия провела нарушающие контракт испытания «Спутника V»

Словацкий регулятор нарушил контракт с РФПИ и провел испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в лаборатории, которая официально не аккредитована в Евросоюзе. Об этом разработчики сообщили в Twitter.

«К сожалению, в нарушение существующего контракта Государственный институт по контролю лекарств обеспечил тестирование «Спутник V» в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, несмотря на их доступность», — говорится в заявлении.

Отмечается, что РФПИ, в свою очередь, попросил правительство страны вернуть партию препарата, чтобы Россия могла передать ее другим странам.

В Словакии коронавирусом заразились 368 470 человек, скончались 10 322 пациента.

Ранее стало известно, что немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания намерена закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».