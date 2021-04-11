Еврокомиссар заявил об опоздании «Спутника V» в Европе

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует политику использования вакцин в Европе, заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» появится на рынке Евросоюза слишком поздно, даже при получении допуска на использование от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), сообщает на германское издание Der Spiegel.

«Европейское агентство лекарственных средств изучит «Спутник V» и даст корректную оценку — я в этом убежден. Но одобрение еще вовсе не означает, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве. В нормальном случае должны пройти многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство», — приводит слова Бретона ТАСС.

По мнению еврокомиссара, который ранее заявлял, что Европе не нужен «Спутник V», российская вакцина опоздает к завершению вакцинации.

«Для нашей цели — привить по возможности всех европейцев летом — «Спутник V» придет попросту слишком поздно», — утверждает Бретон.

Ранее канцлер Австрии заявил о завершении переговоров о покупке «Спутника V».