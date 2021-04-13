Стрелявший в Теннесси оказался учеником школы

Стрельбу в школе американского города Ноксвилл, штат Вашингтон, учинил ученик. Об этом у себя в Twitter сообщает местная полиция.

Как стало известно, полиция получила сообщение, что потенциально вооруженный человек закрылся в школьном туалете.

«Когда офицеры входили в туалет, подозреваемый, по имеющимся данным, стал стрелять и ранил офицера», — сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что один из офицеров убил подозреваемого ответным огнем.

Отмечается, что погибшего идентифицировали как учащегося.

Ранее стало известно, что стрельба произошла в школе Austin-East Magnet, расположенной в американском городе Ноксвилль. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе сотрудник полиции.