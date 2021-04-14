Байден посоветовал миру готовиться к следующей пандемии

Президент США Джо Байден призвал мир готовиться к следующей пандемии, которая грозит человечеству. Об этом пишет «Интерфакс».

«Будет еще пандемия. И нужно к ней готовиться», — сказал американский лидер.

Он также отметил, что пандемии выступают актуальным вопросом, над которым американской администрации необходимо тщательно работать. В то же время он не стал уточнять, о какой эпидемии идет речь.

В мире коронавирусом заразились 138 миллионов человек, погибли почти три миллиона пациентов. США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: подтвердили 32 миллиона случаев и 577 тысяч смертей.

Ранее Евросоюз выразил намерение вакцинировать от коронавируса нового типа 70% населения за предстоящее лето.

Также европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует политику использования вакцин в Европе, заявлял, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» появится на рынке Евросоюза слишком поздно, даже при получении допуска на использование от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).