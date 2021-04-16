Стена рухнула в школе в Приморье

Стена обрушилась в школе в селе Воздвиженка Приморского края, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В результате инцидента никто из школьников и сотрудников учреждения не пострадал, учебный процесс в школе приостановили по требованию прокуратуры. В настоящее время около 220 учеников временно переведены на дистанционное обучение.

Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, в настоящее время устанавливаются обстоятельства обрушения.

Ранее в сельской школе в Мордовии во время урока в физкультурном зале обрушился потолок. В результате инцидента никто не пострадал, правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В рамках расследования дела был задержан директор школы.