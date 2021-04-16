Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Главный онколог Москвы Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный онколог Москвы Игорь Хатьков официально утвержден в качестве почетного члена Американской ассоциации хирургов — старейшего объединения специалистов этого профиля США, сообщила ТАСС администратор ассоциации.

Таким образом, московский специалист стал первым российским специалистом, вошедшим в состав этой организации.

Выдвижение Хатькова в ряды почетных членов ассоциации состоялось в июне прошлого года.

Согласно правилам организации все кандидаты должны быть утверждены на ежегодном собрании, которое в этом году проходит 15-16 апреля.

Из-за пандемии коронавируса ассоциация была вынуждена организовать его в формате видеоконференции.

Хатьков является «одним из пионеров лапароскопической хирургии в онкологии в России». Он первым в России выполнил лапароскопическую панкреато-дуоденальную резекцию.

В активе специалиста более 150 печатных научных работ.

Американская ассоциация хирургов была основана в 1880 году и видит свою задачу в повышении статуса профессии врача-хирурга, а также в предоставлении широкой площадки для демонстрации последних достижений в хирургии.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.