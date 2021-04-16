Главный онколог Москвы Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов

Главный онколог Москвы Игорь Хатьков официально утвержден в качестве почетного члена Американской ассоциации хирургов — старейшего объединения специалистов этого профиля США, сообщила ТАСС администратор ассоциации.

Таким образом, московский специалист стал первым российским специалистом, вошедшим в состав этой организации.

Выдвижение Хатькова в ряды почетных членов ассоциации состоялось в июне прошлого года.

Согласно правилам организации все кандидаты должны быть утверждены на ежегодном собрании, которое в этом году проходит 15-16 апреля.



Из-за пандемии коронавируса ассоциация была вынуждена организовать его в формате видеоконференции.

Хатьков является «одним из пионеров лапароскопической хирургии в онкологии в России». Он первым в России выполнил лапароскопическую панкреато-дуоденальную резекцию.

В активе специалиста более 150 печатных научных работ.

Американская ассоциация хирургов была основана в 1880 году и видит свою задачу в повышении статуса профессии врача-хирурга, а также в предоставлении широкой площадки для демонстрации последних достижений в хирургии.