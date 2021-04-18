Экс-президент Эстонии призвал запретить въезд всем россиянам в Европу

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил запретить въезд в Евросоюз для всех граждан России.

«Вероятно, необходимо временно запретить все визиты из России, я говорю о любых визитах», — написал он в Twitter.

По его мнению, россиянам необходимо заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье, так как «на кону безопасность Европы».

При этом в комментариях Ильвес указал, что такая мера ударит по рядовым гражданам РФ, однако из-за поведения Москвы «это неизбежно».

Тоомас Хендрик Ильвес руководил Эстонией с 2006 по 2016 год, до этого был министром иностранных дел. В настоящее время работает в Тартуском университете в области демократии цифрового века.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал эстонской коллеге на дискриминацию русскоязычных в стране.