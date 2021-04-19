Первая группа немецких туристов приехала в Москву за вакциной «Спутник V»

В Россию прибыла первая туристическая группа из Германии, чтобы привиться от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». Дозу препарата от COVID-19 получили 50 граждан ФРГ. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По словам представителей туристического агентства, организующего вакцинные туры, за последнее время интерес граждан Германии к российскому препарату увеличился. На сегодняшний день сделано больше 600 бронирований на такого рода поездки, добавили специалисты.

«Многие немцы хотят приехать в Москву за прививкой и совместить это с отдыхом и культурной программой в столице», – отметил организатор вакцинных туров Ханс Бланк.

Также он подчеркнул, что в Германии очередь на прививку составляет от 5 до 9 месяцев.

Отмечается, что турпакет в Москву с вакцинацией «Спутником V» стоит €1999. Он включает в себя билеты туда и обратно, проживание в отеле на три дня, два укола препаратом, услуги переводчика, трансфер а также возможность организованного получения визы, благодаря которому значительно упрощается весь процесс.

Ранее стало известно, что в Турции продаются туры в Москву для желающих, которые хотят вакцинироваться российским препаратом «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». По миру в гражданский оборот введено уже более десяти миллионов комплектов препарата.